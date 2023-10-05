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Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Внаслідок російського обстрілу загинула цивільна особа. 

Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 жовтня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння, було зафіксовано 131 вибух. 

Зокрема, росіяни вдарили з РСЗВ та мінометів по Середино-Будській громаді, внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.

По Краснопільській громаді ударили з мінометів, артилерії, СПГ та випустили ракети з вертольоту.

Білопільську та Юнаківську громади окупанти обстріляли з  артилерії та мінометів.

Також Хотінську та Есманську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Зноб-Новгородську - з артилерії.

Крім того, Великописарівську громаду обстріляли з АГС та мінометів.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по селі Гроза Куп'янського району. Внаслідок обстрілу загинула 6-річна дівчинка та 50 дорослих. Станом на 20 годину пошуково-рятувальна операція завершена. 

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