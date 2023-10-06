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На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ «Житель», - Тарнавський

Крім того, знищено 44 одиниці військової техніки противника.

На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ «Житель», - Тарнавський
РЕБ Р-330Ж «Житель»
Фото: Вікіпедія

На Таврійському напрямку знищено високовартісну російську станцію РЕБ Р-330Ж «Житель».

Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський.  

Протягом минулої доби ворог завдав 13 авіаційних ударів, провів 24 бойових зіткнення та здійснив 915 артилерійських обстрілів. 

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1270 вогневих завдання. 

За останню добу втрати ворога склали 323 особи, зокрема, в полон здалися 2 окупантів. 

Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 9 БпЛА, 10 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Також знищено 2 склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт ворога.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

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