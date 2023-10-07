506 дітей загинули від агресії росії в Україні, – Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 7 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 506 дітей загинули та понад 1130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 488, Харківській - 303, Київській - 129, Херсонській - 128, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

Вказані цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу ворогом Харкова, загинув 10-річний хлопчик, також серед постраждалих 11-місячний малюк.