Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
«Це ж було вже!» Нотатки про хайп, паблік-арт і Львівський тиждень скульптури
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
Росія вранці обстріляла Харків. Є влучання в будинок, загинули двоє, поранені 30 людей (оновлено)
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Італія планує можливу евакуацію десятків тисяч людей з супервулкану поблизу Неаполя
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Таврійському напрямку є просування: ЗСУ мають успіх у двох місцях

Втрати ворога різко зросли.

На Таврійському напрямку є просування: ЗСУ мають успіх у двох місцях
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Таврійському напрямку, мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», генерал Олександр Тарнавський.

Генерал Тарнавський зазначив, що втрати ворога на Таврійському напрямку значно зросли. Силами оборони знищено ворожий РСЗВ БМ-27 Ураган.

«На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1265 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 338 осіб. Знищено 52 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної  та 2 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога», – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies