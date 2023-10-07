На Таврійському напрямку є просування: ЗСУ мають успіх у двох місцях

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Таврійському напрямку, мають просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», генерал Олександр Тарнавський.

Генерал Тарнавський зазначив, що втрати ворога на Таврійському напрямку значно зросли. Силами оборони знищено ворожий РСЗВ БМ-27 Ураган.

«На Таврійському напрямку маємо просування північніше Копанів та Новопрокопівки. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1265 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 338 осіб. Знищено 52 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 7 танків, 7 ББМ, 14 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 3 БпЛА, 17 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт ворога», – йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.