Росіяни ретельно аналізують інформацію перед запуском “Іскандерів”, - Ігнат про удар РФ по селу Гроза на Харківщині

Російські військові ретельно аналізують інформацію перед запуском ракет “Іскандер”. Кожна ракета коштує мільйони, до того ж у РФ їх небагато.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Українського Радіо.

“Противник детально прораховує плани, використовує всі дані розвідок. Ясно, що є, особливо в прифронтових містах, агентура, яка може якось координувати завдання ракетних ударів”, - сказав Ігнат.

Він додав, що росіяни без проблем прослуховують будь-які телефони мобільних операторів, а також відслідковують соціальні мережі, де люди люблять часто обмінюватись інформацією.

“Це все читається, тому будь-яка інформація може бути ворогом використана і використовується сто відсотків. Тому деталізувати, обговорювати телефоном, що і де саме відбувається, хто і куди їде, не варто”, -наголосивречник повітряних сил.

Нагадаємо, вчора близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих.