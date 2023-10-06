Росіяни атакували безпілотником Високопілля на Херсонщині, поранений працівник ДСНС

Російські окупанти атакували безпілотником селище Високопілля Бериславського району Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

6 жовтня близько 15.47 загарбники скинули із дрона боєприпас. Унаслідок атаки був поранений працівник ДСНС. У нього важкі поранення. Потерпілого госпіталізували.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нині російська армія вдень знову обстріляла Херсон. Поцілили по Дніпровському району міста, поранена одна людина.

Напередодні від ворожих атак по області двоє людей загинули, четверо поранені.