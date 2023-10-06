Унаслідок ворожих обстрілів Нікополя пошкоджені адмінбудівля та готель, поранена жінка

Упродовж п’ятниці 6 жовтня ворог обстрілював Нікополь безпілотниками та артилерією. Є руйнування інфраструктури, поранена жінка.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем. Осколкові поранення отримала 44-річна жінка. Її госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Зруйновані 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач. У решті районів було спокійно.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровщини. Вчора ворог атакував дронами Марганецьку громаду. Двічі за день окупанти обстрілювати з артилерії Нікополь. Через ворожі атаки були пошкоджені 16 приватних будинків, знищені 3 господарські споруди. Поранена жінка.