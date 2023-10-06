Експерти ООН спілкуються зі свідками вчорашньої ракетної атаки РФ на село Гроза

Експерти з моніторингової місії з прав людини в Україні встановили імена 35 загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки РФ на село Гроза Харківської області.

Про це повідомляє сайт Управління верховного комісара ООН з прав людини.

"Жахливі сцени з села Гроза в Харківській області України ще раз підкреслюють жахливу ціну, яку платять мирні жителі через 20 місяців після вторгнення Росії. За даними місцевої влади, 52 людини загинули, коли щось, схоже на російську ракету, влучило в кафе в селі, де люди зібралися на поминки", – зазначили в ООН.

Згідно з повідомленням, встановлені особи 19 жінок, 15 чоловіків та восьмирічного хлопчика, які загинули через обстріл. Також відомі імена п’яти жінок та чоловіка, які отримали поранення. За даними місцевої влади, серед загиблих – український військовий, який був присутній на похоронах свого батька.

В ООН зазначають, що "цей удар є одним із наймасштабніших із 24 лютого 2022 року, але він далеко не єдиний".

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства. Він відправив на місце виїзну групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації", – йдеться у повідомленні.

До російського вторгнення населення села становило близько 300 людей. Незрозуміло, скільки мешканців усе ще там проживало, але очевидно, що через велику кількість убитих людей постраждали всі жителі цієї невеликої громади. Принаймні у восьми родинах було вбито більше одного родича під час нападу.

Нагадаємо, вчора близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих.