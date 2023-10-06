"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
"Слуги народу" Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Годівниця для зрадника: скільки і на чому заробляє Віктор Медведчук у Росії
Степ невизначеності
Степ невизначеності
ГоловнаСуспільствоВійна

Експерти ООН спілкуються зі свідками вчорашньої ракетної атаки РФ на село Гроза

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк… глибоко шокований і засуджує ці вбивства".

Експерти ООН спілкуються зі свідками вчорашньої ракетної атаки РФ на село Гроза
Фото: ohchr.org

Експерти з моніторингової місії з прав людини в Україні встановили імена 35 загиблих внаслідок вчорашньої ракетної атаки РФ на село Гроза Харківської області.

Про це повідомляє сайт Управління верховного комісара ООН з прав людини.

"Жахливі сцени з села Гроза в Харківській області України ще раз підкреслюють жахливу ціну, яку платять мирні жителі через 20 місяців після вторгнення Росії. За даними місцевої влади, 52 людини загинули, коли щось, схоже на російську ракету, влучило в кафе в селі, де люди зібралися на поминки", – зазначили в ООН.

Згідно з повідомленням, встановлені особи 19 жінок, 15 чоловіків та восьмирічного хлопчика, які загинули через обстріл. Також відомі імена п’яти жінок та чоловіка, які отримали поранення. За даними місцевої влади, серед загиблих – український військовий, який був присутній на похоронах свого батька.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

В ООН зазначають, що "цей удар є одним із наймасштабніших із 24 лютого 2022 року, але він далеко не єдиний".

"Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства. Він відправив на місце виїзну групу, щоб поспілкуватися з тими, хто вижив, і зібрати більше інформації", – йдеться у повідомленні.

До російського вторгнення населення села становило близько 300 людей. Незрозуміло, скільки мешканців усе ще там проживало, але очевидно, що через велику кількість убитих людей постраждали всі жителі цієї невеликої громади. Принаймні у восьми родинах було вбито більше одного родича під час нападу.

Нагадаємо, вчора близько 13:15 окупанти вдарили ракетами "Іскандер" по кафе та магазину в селі Гроза Куп'янського району. Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про до 52 загиблих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies