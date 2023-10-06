Військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів"

Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

На передову відправили майже 2 000 дронів, призначених для розвідки ворожих позицій в тилу та коригування артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Мінцифри.

"Сучасні безпілотники від "Армії дронів". Майже 2 000 "пташок" зі штучним інтелектом відправилися на передову", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 912 коптерів Autel EVO MAX 4T відправляться на фронт для розвідування ворожих позицій глибоко в тилу та коригування артилерії. Дрони оснащені камерою, яка здатна збільшувати зображення в 30 разів, мають велику потужність та можуть літати під невеликим дощем.

Також безпілотники обладнані штучним інтелектом. Це дає їм такі переваги:

дрони оминають механічні перешкоди;

коптери автоматично визначають, захоплюють різні цілі та передають дані про них;

дрони захищені від РЕБ, електромагнітних імпульсів та спуфінгу (підміни) сигналів.

"Віримо, що "пташки" допоможуть знищити більше окупантів та зберегти життя українських воїнів. Масштабуємо "Армію дронів", щоб посилити український наступ", – зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, в межах проєкту "Армія дронів" на фронт передали 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів.

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою Президента фандрейзингової платформи UNITED24.