Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Росіяни вдарили по кафе на Харківщині: загинуло понад 50 людей (оновлено)
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Friendly fire по-російськи: 26 збитих власних літаків
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
"Сьогодні перед нами стоїть виклик масштабування". Як наростити виробництво артилерії та бронетехніки
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів"

Вони оснащені потужною камерою та можуть літати під дощем.

Військові отримали майже 2 000 безпілотників із штучним інтелектом від "Армії дронів"
Скріншот відео
Фото: Мінцифри

На передову відправили майже 2 000 дронів, призначених для розвідки ворожих позицій в тилу та коригування артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Мінцифри.

"Сучасні безпілотники від "Армії дронів". Майже 2 000 "пташок" зі штучним інтелектом відправилися на передову", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1 912 коптерів Autel EVO MAX 4T відправляться на фронт для розвідування ворожих позицій глибоко в тилу та коригування артилерії. Дрони оснащені камерою, яка здатна збільшувати зображення в 30 разів, мають велику потужність та можуть літати під невеликим дощем.

Також безпілотники обладнані штучним інтелектом. Це дає їм такі переваги:

  • дрони оминають механічні перешкоди;
  • коптери автоматично визначають, захоплюють різні цілі та передають дані про них;
  • дрони захищені від РЕБ, електромагнітних імпульсів та спуфінгу (підміни) сигналів.

"Віримо, що "пташки" допоможуть знищити більше окупантів та зберегти життя українських воїнів. Масштабуємо "Армію дронів", щоб посилити український наступ", – зазначили у Мінцифри.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, в межах проєкту "Армія дронів" на фронт передали 1740 розвідувальних, ударних та інших дронів і авіаційних комплексів. 

"Армія дронів" – спільний проєкт Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Держслужби спецзв’язку та захисту інформації. Він стартував зі створення за ініціативою Президента фандрейзингової платформи UNITED24.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies