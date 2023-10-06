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Українські військові вперше уразили нову розробку росіян - САУ 2С40 "Флокс"

Окупанти нещодавно заявили, що починають передавати цю установку в армію РФ.

Українські військові вперше уразили нову розробку росіян - САУ 2С40 "Флокс".

Про це повідомив громадський, діяч, волонтер Сергій Стерненко на своїй сторінці у Х (екствітер).

"Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — САУ 2С40 "Флокс", яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно. І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви оплатили!", - написав блогер.

Стерненко додав, що наслідки удару невідомі - чи установка знищена, чи пошкоджена, бо дальність ураження переважає дальність наявних засобів аеророзвідки. 

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Нагадаємо, за майже місяць (з 4 вересня по 2 жовтня) "Армія дронів" уразила 136 танків та 270 артилерійських систем ворога.

Нещодавно у Донецькій області в районі Новопетриківки ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглібськ-2".

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