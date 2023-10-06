Окупанти нещодавно заявили, що починають передавати цю установку в армію РФ.

Українські військові вперше уразили нову розробку росіян - САУ 2С40 "Флокс".

Про це повідомив громадський, діяч, волонтер Сергій Стерненко на своїй сторінці у Х (екствітер).

"Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — САУ 2С40 "Флокс", яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно. І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви оплатили!", - написав блогер.

Вперше уражено російский «аналоговнєт» САУ Флокс💥



Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — 2С40 Флокс, яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно.



І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви… pic.twitter.com/9tsH2kiSsA — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 6, 2023

Вперше уражено російский «аналоговнєт» САУ Флокс💥



Днями росіяни розповіли, що вони починають передачу у армію нову розробку — 2С40 Флокс, яка є і мінометною, і артилерійською установкою одночасно.



І ось вже 12 друзів Оушена на Херсонщині вдарили по ній дроном, який ви… pic.twitter.com/9tsH2kiSsA — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 6, 2023

Стерненко додав, що наслідки удару невідомі - чи установка знищена, чи пошкоджена, бо дальність ураження переважає дальність наявних засобів аеророзвідки.

Нагадаємо, за майже місяць (з 4 вересня по 2 жовтня) "Армія дронів" уразила 136 танків та 270 артилерійських систем ворога.

Нещодавно у Донецькій області в районі Новопетриківки ЗСУ знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення РБ-301Б "Борисоглібськ-2".