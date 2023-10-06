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Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння.

Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 6 жовтня,російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 51 вибух. 

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Зокрема, на Великописарівську громаду росіяни скинули ВОГи з БпЛА.

А по Краснопільській, Хотінській, Шалигинській та Білопільській громадах окупанти били з мінометів.

Нагадаємо, російські окупанти атакували сьогодні безпілотником селище Високопілля Бериславського району Херсонщини. Внаслідок атаки був поранений працівник ДСНС, у нього важкі поранення. Потерпілого госпіталізували.

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