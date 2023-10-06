Російські окупанти за день обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 6 жовтня,російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 51 вибух.

Зокрема, на Великописарівську громаду росіяни скинули ВОГи з БпЛА.

А по Краснопільській, Хотінській, Шалигинській та Білопільській громадах окупанти били з мінометів.

Нагадаємо, російські окупанти атакували сьогодні безпілотником селище Високопілля Бериславського району Херсонщини. Внаслідок атаки був поранений працівник ДСНС, у нього важкі поранення. Потерпілого госпіталізували.