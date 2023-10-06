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З Бахмута встигли евакуювати 60-70% музейних колекцій

Особливо намагалися евакуювати архів, який зберігався в краєзнавчому музеї.

З Бахмута встигли евакуювати 60-70% музейних колекцій
Фото: EPA/UPG

З Бахмута Донецької області встигли евакуювати більше половини музейних колекцій до того, як зайшли туди російські окупанти.

Про це повідомила начальниця управління культури і туризму Донецької ОВА Вікторія Точена.

“Ми евакуювали на відсотків 60-70 бахмутські колекції. Особливо намагалися зробити евакуацію саме архіву, який зберігався в краєзнавчому музеї, щоб у подальшому історики могли вивчати історію і краю, Донеччини взагалі, і Бахмута”, - розповіла Точена.

Загалом на Донеччині змогли евакуювати експонати з 17 музеїв. В регіоні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працювали 36 музеїв.

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Точена додала, що музейні колекції є державною часткою музейних колекцій, і за їх зберігання відповідає, крім музеїв, також і держава.

“Але, я чесно скажу, безпечних місць в Україні, де можна було б показати колекцію, на сьогодні немає. Навіть місця, де ми зберігаємо колекції, ми про них не проговорюємо”, - наголосила Вікторія Точена, і додала, що впевнена - всі колекції повернуться на Донеччину.

Раніше повідомлялось, що з усіх музеїв Маріуполя з початку повномасштабного вторгнення Росії не було евакуйовано жодного експоната.

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