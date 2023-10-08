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Президентка Словаччини заявила, що це не її повноваження ухвалювати рішення про надання військової допомоги

Україна мала отримати не лише боєприпаси, зазначила Чапутова.

Президентка Словаччини заявила, що це не її повноваження ухвалювати рішення про надання військової допомоги
Зузана Чапутова
Фото: EPA/UPG

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що це не повноваження президента ухвалювати рішення про надання військової допомоги, передає TV Markiza.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання, чому вона зупинила надання такої допомоги Києву.

Чапутова додала, що уряду її держави не потрібне її схвалення для того кроку. Голова технічного уряду Словаччини Людовіт Одор повідомив президентці, що не може ухвалювати рішення  надавати військову допомогу Україні, і Чапутова погодилася з його аргументом.

"Це були далеко не просто боєприпаси", - сказала президентка Словаччини, додавши, що це мала бути інша, більша техніка.

Нагадаємо, днями стало відомо, що президентка Словаччини виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Вона ухвалила таке рішення, оскільки на парламентських виборах перемогла антиукраїнська партія Роберта Фіцо.

Згодом Чапутова у мережі Х заперечила дані щодо блокування пакета військової допомоги. Високопосадовиця зазначила, що поважає результати парламентських виборів і негативну точку зору на це в партії, яка веде коаліційні переговори, однак допомога Україні повинна продовжуватися.

Тоді голова технічного уряду Словаччини Людовіт Одор запевнив Президента Зеленського в постійній підтримці України. Однак згодом уряд заявив, що припинив надсилання подальшої військової допомоги, оскільки політичні партії, які виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після виборів минулих вихідних.

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