В Чернігові патрульні затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу.
Про це повідомив заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.
"Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень", - зазначив Білошицький.
Вдома в одному з господарських приміщень затриманого правоохоронці натрапили на склад гуманітарної допомоги.
Патрульні передали зловмисника слідчим, повідомив Білошицький.
Нагадаємо, 18 березня СБУ затримала російських інформаторів і шахраїв, які крали гроші волонтерів.