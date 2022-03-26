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У Чернігові затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу, - Білошицький

Вдома у зловмисника виявили склад такої допомоги.

У Чернігові затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу, - Білошицький
Олексій Білошицький
Фото: МВС

В Чернігові патрульні затримали псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу.

Про це повідомив заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Представляючись волонтером, він безкоштовно отримував гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, а далі реалізовував, замість того, аби роздавати її нужденним. Наприклад, хліб він продавав за 35 гривень", - зазначив Білошицький.

Фото: Facebook/Олексій Білошицький

Фото: Facebook/Олексій Білошицький

Вдома в одному з господарських приміщень затриманого правоохоронці натрапили на склад гуманітарної допомоги.

Патрульні передали зловмисника слідчим, повідомив Білошицький.

Нагадаємо, 18 березня СБУ затримала російських інформаторів і шахраїв, які крали гроші волонтерів

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