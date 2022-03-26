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Диверсанти в Київській області не полишають спроб дістатися столиці у викрадених авто, – Генштаб ЗСУ

Також Росія продовжує перекидати ракети літаками до Білорусі. 

Диверсанти в Київській області не полишають спроб дістатися столиці у викрадених авто, – Генштаб ЗСУ
Диверсанти (ілюстративне фото)
Фото: Національна поліція України

Росія продовжує використання транспортної мережі Білорусі для доставки боєприпасів на війну проти України. 

Здебільшого для перекидання ракет різних типів та боєприпасів ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках. Про це повідомили в зведенні Генерального штабу ЗСУ

”Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної російською федерацією проти України. Водночас надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь”, – зазначили в Генштабі.

В Херсонській області ворог посилює терор місцевого населення, обшукує будинки з метою виявлення військових та волонтерів. Росіяни викрадають жінок та катують мешканців. 

В окремих пунктах Чернігівщини окупанти примусово розповсюджують свою ”гуманітарнку” для створення пропагандистських репортажів. 

На тимчасово зайнятих територіях противник продовжує нарощувати систему блокпостів з метою перешкоджання переміщенню місцевого населення.

Диверсійно-розвідувальні групи противника на території Київщини не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у цивільного населення автомобілі.

”Приховуючи реальні втрати особового складу та техніки, військове керівництво окупаційних військ намагається переконати власне населення у плановому досягненні всіх цілей, поставлених збройним силам російської федерації.У зв’язку з нагальною необхідністю поповнення втрат окупанти проводять заходи прихованої мобілізації та зняття техніки з довготривалого зберігання. Так, з метою доукомплектування окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії зі складу 1-ї танкової армії, з тривалого зберігання було знято танки Т-72. За наявною інформацією, техніка знаходиться у вкрай незадовільному технічному стані та розукомплектована”, – додали в Генштабі. 

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Львову. За інформацією мера міста, постраждали пʼятеро людей. Загорівся обʼєкт із паливом. 

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