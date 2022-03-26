У Маріуполі окупанти насильно вивезли персонал і пацієнтів лікарні №1

У медзакладі перебувало близько 700 людей.

У Маріуполі російські військові насильно вивезли пацієнтів і лікарів міської лікарні №1.

Кількість вивезених невідома, але в медзакладі перебувало приблизно 700 людей. Про це повідомили в Маріупольській міській раді у Telegram.

”За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога в підвалах медичного закладу”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня зʼявилось повідомлення про захоплення окупантами в заручники персоналу та пацієнтів маріупольської лікарні. Номер медзакладу не вказувався.

Ворожі війська розмістились усередині лікарні і звідти вели вогонь по позиціях захисників.

Окупанти не вперше депортують людей з Маріуполя. Українців примусово вивозять, забирають документи та пропонують влаштування на території країни-окупантки.