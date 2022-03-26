На платформі однієї зі станцій харківського метрополітену відбулося відкриття музичного фестивалю KharkivMusicFest-2022. Організатори назвали виступ музикантів "Концерт серед вибухів".

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Струнний квінтет виконав для харків'ян твори Баха, Шуберта, Дворжака, Скорика, а також обробки українських народних пісень, написані молодим харківським композитором і диригентом Володимиром Богатирьовим", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що ще місяць тому харків'яни планували провести цей фестиваль зовсім по-іншому. На його думку, сьогоднішній захід показав, що городяни вірять у мирне майбутнє, дуже згуртовані і перебувають на правильному шляху.

"Харків довів, що мирне місто разом з військовими і теробороною може взяти в руки зброю і захищати рідну країну. Я пишаюся кожним із вас! Ви всі - герої! Наші військові обороняють Харків і віддають життя за свободу України, свободу наших дітей і в пам'ять про наших батьків. У важких умовах ми разом куємо перемогу і віримо в неї. Україна обов'язково переможе!" - сказав Терехов.

Нагадаємо, що під час обстрілу російськими військами будинків Основʼянського району Харкова 25 березня загинули пʼятеро мирних мешканців.

Також російські війська обстріляли і пошкодили неподалік Харкова меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр.