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Діти, що малюють війну: благодійна NFT-колекція робіт українських підлітків на підтримку ЗСУ

Щоб зібрати кошти на допомогу армії, в Україні створили благодійну колекцію NFT*-мистецтва на тему війни від підлітків 11-17 років. 100% від продажу робіт підуть у фонд “Повернись живим”. Проєкт створений на міжнародній платформі криптомистецтва Opensea, де люди з усього світу вже можуть підтримати Україну і зробити свій вклад у її перемогу.

Соломія Безверха із м. Кременчук, 11 років – “Чи не занадто ми молоді для цього?”
Соломія Безверха із м. Кременчук, 11 років – “Чи не занадто ми молоді для цього?”

“На жаль, українські діти вже знають, що таке війна – не з пісень і фільмів, а на власному досвіді. Вони тижнями живуть у бомбосховищі, ховаючись від обстрілів, розрізняють звуки крилатих ракет і винищувачів. Офіційно понад 120 дітей померло від рук російських терористів за місяць війни. Колекція Teens save Ukraine складається із робіт підлітків, які щодня бачать війну і переосмислюють її у творчості”, – говорять організатори проєкту. 

Усі кошти від продажу робіт будуть перераховані на потреби фонду “Повернися живим” у криптовалюті. Так українські підлітки не просто діляться мистецтвом про війну з усім світом, а й допомагають Збройним Силам України, які щодня боронять дитячі життя.

Поліна Набожняк із м. Київ, 13 років – “Мати-захисниця”
Поліна Набожняк із м. Київ, 13 років – “Мати-захисниця”

“Історія мого першого малюнку про війну почалася з того, що мені наснився образ дівчини. Вона ніби кружляла по кімнаті, а з її рук стікала кров, – розповідає 15-річна Марія Воробей із Борисполя. – На картині вона поранена, але боронить свою країну: із рани на шиї росте квітка. Це надія. Коли я надіслала цю роботу своїй мамі, яка працює в “Охматдиті”, вона сказала, що я намалювала реальність. До них щойно привезли дівчинку з кулевим пораненням шиї. Поки я малювала, думала про те, як сильно хочу після перемоги подорожувати Україною і як сильно боюся за життя усіх своїх близьких.”

Марія Воробей із м. Бориспіль, 15 років – “Берегиня”
Марія Воробей із м. Бориспіль, 15 років – “Берегиня”

*NFT дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад зображення, анімацію або відео, водночас засвідчити його оригінальність. NFT може стати новим інструментом у сфері менеджменту інтелектуальної власності і є доступним для будь-кого у світі через єдину для всіх країн криптовалюту. 

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