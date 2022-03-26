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Під час обстрілу житлових будинків Основʼянського району Харкова загинули пʼятеро людей

Вчора ворог стріляв по мирним мешканцям із артилерійського озброєння. 

Під час обстрілу житлових будинків Основʼянського району Харкова загинули пʼятеро людей
Ілюстративне фото. Харків

Під час обстрілу російськими військами будинків Основʼянського району Харкова 25 березня загинули пʼятеро мирних мешканців.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"За даними слідства, 25 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійські обстріли по житлових будинках у Основ’янському районі м. Харкова. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців. Пошкоджено будинки та транспортні засоби", – зазначили в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що також учора Росія обстріляла лікарню в Основʼянському районі, де дають гуманітарну допомогу. Загинули семеро людей. 

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