День Нацгвардії: Зеленський нагородив військовослужбовців НГУ

У День Національної гвардії України президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців НГУ, які проявили особисту мужність і самовідданість під час відбиття збройної агресії Росії.

Про це повідомляє Офіс президента.

«Хочу подякувати за вашу службу кожному й кожній. За вашу роботу, за те, що захищаєте нашу територіальну цілісність, суверенітет, всі наші сім’ї. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої родини, здоров’я ваших дітей. Все це важливо й знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо й будемо будувати разом з вами», – сказав Зеленський, вручаючи нагороди.

Зокрема, відзнаку отримали:

Солдат НГУ Андрій Єсаульцев, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту «Антонов».

Майор Олександр Солонько – захищав аеропорт «Київ» і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою Солонько взяв у полон п'ятьох диверсантів.

Солдат Роман Береза – проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину.

Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Рязанцева отримала контузію, але попри біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.

Старший сержант Максим Ткач – при виведенні особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Крім того, глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

Нагадаємо, що День Національної гвардії України відзначається 26 березня. До 2015 року свято відзначалося як День внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Приурочено до дня прийняття Верховною Радою 1992 року Закону України «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ».

Також у 30-ту річницю створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди працівникам СБУ.