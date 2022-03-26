Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги, - Свириденко

25 березня Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. 10,3 тисячі тонн - це найбільший показник з початку російського вторгнення.

Про це повідомила перший віцепрем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

«За вчорашню добу Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис тонн. Це найбільша добова кількість вантажу з початку російського вторгнення», - написала віцепрем'єр.

За її словами, протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тис тонн на добу, а сьогоднішня цифра більша в 1,5 рази.

"Розподіл гуманітарних вантажів здійснюють, в першу чергу, обласні військові адміністрації, благодійні організації та органи місцевого самоврядування. Вони акумулюють потреби населення і їх задовольняють", - зауважила Свириденко.

Крім автотранспорту до доставки допомоги активно залучена Укрзалізниця, на яку вже зараз припадає 30% гуманітарних перевезень, додала вона.

Нагадаємо, що США готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

А для спрощення процесу надання гуманітарної допомоги Україні створена спеціальна платформа Help.gov.ua.