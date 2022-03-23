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Для всіх, хто хоче підтримати Україну, створили зручну платформу Help.gov.ua, - ОП

На платформі можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.

Для всіх, хто хоче підтримати Україну, створили зручну платформу Help.gov.ua, - ОП

Для спрощення процесу надання гуманітарної допомоги Україні створена спеціальна платформа Help.gov.ua. На ній можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж та що саме потрібно країні зараз.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, за п’ятнадцять днів березня в Україну з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко обробляються в логістичних хабах та направляються в регіони.

“Ми отримуємо багато звернень від тих, хто хоче допомогти Україні. Щоб максимально спростити цей процес, підготували зручну платформу Help.gov.ua”, - зазначив Тимошенко та закликав долучатись до порталу гуманітарної допомоги.

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