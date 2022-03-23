Диверсанти можуть використовувати геомітки Apple Airtag для відслідковування гуманітарних вантажів

Диверсанти можуть користуватися геомітками Apple Airtag аби відслідковувати машин з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Фото: Центр протидії дезінформації

Зазначається, що диверсанти ховають геомітки Apple Airtag у вантажах гуманітарної допомоги. Сповіщення про виявлення такої мітки приходять на смартфон лише за кілька годин після перебування мітки біля смартфона.

Центр протидії дезінформації радить волонтерам вимикати всі засоби геолокації та функцію «знайти iPhone» на девайсах Apple. Те саме бажано зробити і на Android-пристроях.

Також у відомстві радять користуватися спеціальним додатком Tracker Detect, який виявляє чужі мітки. Його можна скачати в App Store та Google Play.

Нагадаємо, що в Україні створили портал гуманітарної допомоги: https://help.gov.ua. Портал розробили спільно з Офісом президента України та Кабміном.