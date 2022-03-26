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Унаслідок обстрілу Боярки поранено трьох дорослих і дитину

Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки.

Унаслідок обстрілу Боярки поранено трьох дорослих і дитину
Фото: Київська обласна прокуратура

Росія 26 березня Росія обстріляла Боярку Київської області. Поранено чотирьох людей, зокрема дитину.

Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі

                                                                                                                                                                                                                                                                          "Фастівська "Окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України", – зазначили в повідомленні. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        За За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка.       

Пошкоджено багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші обʼєкти. 

Сьогодні ворог також обстріляв Тарасівку, що біля Боярки. Поцілили в електричку Шепетівка-Київ.

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