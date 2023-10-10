Франція підтвердила загибель чотирьох своїх громадян в Ізраїлі

Франція офіційно підтвердила, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю загинули четверо французьких громадян, доля ще 13 невідома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Міністерство закордонних справ Франції.

МЗС підтвердило, що недавно стало відомо про загибель ще двох громадян Франції. Загальна кількість загиблих зросла до чотирьох.

Крім того, невідома доля ще 13 громадян Франції, декілька з них, імовірно, - серед викрадених і вивезених бойовиками до сектора Гази.

За неофіційною інформацією, загинули також більше 10 громадян Британії. США підтвердили загибель в Ізраїлі дев'ятьох своїх громадян. Також у лавах Армії оборони Ізраїлю загинув громадянин Румунії.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон заявила, що ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни з Ізраїлем у прагненні знищити якомога більше євреїв.

“Ми бачимо, що ХАМАС із самого початку закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну і допомогти їм”, – повідомила Міхельсон.

Нещодавно арабське видання Asharq Al-Awsat із посиланням на джерела повідомило, що проіранські збройні формування в Сирії почали вербувати найманців для підтримки ХАМАС. На півдні Сирії бойовики Хезболли та "Сирійського опору за звільнення Голанських висот" перевели свої підрозділи у стан підвищеної готовності для протистояння армії Ізраїлю.

Міхельсон також заявила, що Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС. Проте наразі немає інформації про те, що напад на Ізраїль 7 жовтня відбувся на замовлення Ірану.

Зазначимо, США вважають, що Іран є співучасником нападу, який здійснило палестинське угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.