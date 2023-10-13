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Українські пілоти збили ще один ворожий Су-25

Також знищено БпЛА "Орлан-10".

Українські пілоти збили ще один ворожий Су-25
Фото: Пресслужба НГУ

Авіація Сил оборони України знищили ворожий винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”", – йдеться у зведенні.

Також підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Нагадаємо, впродовж доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оброни України відбили атаки окупантів на куп'янському, авдіївському, лиманському, мар'їнському, шахтарському та запорізькому напрямках.

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