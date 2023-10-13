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Окупанти знову обстрілюють Херсон

Місто під щільним вогнем.

Окупанти знову обстрілюють Херсон
Наслідки ударів по Херсону
Фото: МВС

Російські війська вкотре обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра. Про це повідомляють у Херсонській міській військовій адміністрації. Цього разу під вогнем Корабельний район.

"Херсон – під щільним вогнем! Російські військові з тимчасово окупованого лівого берега атакують, зокрема, Корабельний район. Вибухи лунають періодично. Намагайтеся менше бувати на відкритому просторі", – повідомляють у МВА Херсону.

Також, в адміністрації нагадують, що з 20:00 починається комендантська година.

У п'ятницю ворог атакував Покровськ Донецької області. За попередніми даними, загинула одна людина також відомо про 14 травмованих. Серед поранених – дев'ять працівниць управління соціального захисту населення та дві відвідувачки віком від 32 до 68 років.

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