Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами

Окремо є зустрічі, на яких домовилися про оборонні пакети, куди увійде артилерія і снаряди калібру 155 мм.

Україна погодила безпекові угоди ще з декількома державами.

Про це повідомив у коментарі каналу "Інтер" Президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, "окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра".