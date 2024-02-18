Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами

Україна погодила безпекові угоди ще з декількома державами.
Про це повідомив у коментарі каналу "Інтер" Президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".
"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, "окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра".
- Наразі Україна підписала такі договори з Великобританією, Німеччиною і Францією.
- Переговори, тривають, зокрема, зі США, Японією, Канадою, Польщею та ін. Відбулася низка раундів переговорів із делегаціями цих країн.
- Ці угоди укладають на основі декларації про безпекову підтримку України від G7, яку торік у липні підписала група. До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7 приєдналися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія.