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Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами

Окремо є зустрічі, на яких домовилися про оборонні пакети, куди увійде артилерія і снаряди калібру 155 мм.

Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди зі ще декількома державами
Президент України Володимир Зеленський
Фото: ЕРА/UPG

Україна погодила безпекові угоди ще з декількома державами.

Про це повідомив у коментарі каналу "Інтер" Президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

"Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, "окремо є зустрічі, на яких ми домовилися про оборонні пакети: артилерію, снаряди 155 калібра".

  • Наразі Україна підписала такі договори з Великобританією, Німеччиною і Францією.
  • Переговори, тривають, зокрема, зі США, Японією, Канадою, Польщею та ін. Відбулася низка раундів переговорів із делегаціями цих країн.
  • Ці угоди укладають на основі декларації про безпекову підтримку України від G7, яку торік у липні підписала група. До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7 приєдналися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія.
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