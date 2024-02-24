Головне за суботу, 24 лютого: відбиті штурми на Авдіївському та Мар’їнському напрямку, спільна заява лідерів ЄС

Бої під Мар’їнкою, 69 бойових зіткнень, ворожі обстріли, безпекові угоди з Італією і Канадою. Яким запам’ятається 731-й день повномасштабної війни.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейського Парламенту Роберта Мецола в день другої річниці російського вторгнення в Україну виступили зі спільною заявою на підтримку українського народу. Заяву оприлюднено на офіційному сайті Єврокомісії.

Сьогодні трагічна річниця з початку повномасштабної загарбницької війни Росії проти України, що є очевидним порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Два роки насильства, жорстокості, терору та руйнування. Ми ніколи не забудемо перший шок від нападу, жах від здійсненого у Бородянці, Бучі та Маріуполі.

Однак попри всі звірства та страждання, що тривають по всій країні, Україна стоїть непохитно. Героїчний український народ демонструє силу духу та рішучість у захисті Батьківщини й боротьбі а свою свободу та наші спільні європейські цінності.

«Росія та її керівництво повністю відповідальні за війну та її глобальні наслідки, а також за скоєні нею тяжкі злочини. Ми, як і раніше, сповнені рішучості притягти її до відповідальності, зокрема, за злочин агресії», — наголосили лідери ЄС.

Докладніше – в новині.

Свою заяву оприлюднили і лідери “Великої сімки”, які висловили готовність допомогти Україні досягти всеосяжного, справедливого і міцного миру.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили радіолокаційну станцію противника.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 лютого – в нашій новині.

24 лютого російські окупанти накрили вогнем Білозерку на Херсонщині.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ворожий обстріл забрав життя 35-річної жінки.

Її чоловік поранений, інша жителька була вдома з однорічною дитиною, яка, на щастя, не постраждала. Щоправда, матір довелося забрати до лікарні.

Загалом відомо про п'ятьох поранених. "Усіх потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Їм надається медична допомога", - зазначив Прокудін.

Обласна прокуратура повідомила, що через ворожі обстріли пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

Україна й Італія підписали у Києві 24 лютого безпекову угоду. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди. Цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією", - зазначив глава держави.

Аналогічний документ наша держава підписала і з Канадою.

Подробиці – в новині.

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