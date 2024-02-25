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На Таврійському напрямку тривають запеклі бої: за добу 59 боєзіткнень

Сили оборони взяли в полон чотирьох окупантів.

На Таврійському напрямку тривають запеклі бої: за добу 59 боєзіткнень
війна, Таврійський напрямок
Фото: Олександр Тарнавський

Збройні сили України на Таврійському напрямку відбили 59 атак ворога впродовж минулої доби. Російська армія продовжує вести наступальні дії. 

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами командувача, сили оборони продовжують ведення оборонної операції та стримують штурмові дії росіян. Там тривають запеклі бої. 

За минулу добу ворог завдав 32 авіаційні та 6 ракетних ударів, вчинив 59 бойових зіткнень, 951 артобстріл та 93 удари дронами-камікадзе.

"Загальні втрати агресора становили: у живій силі — 284 особи, в озброєнні та військовій техніці — 22 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 6 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 212 ворожі БпЛА різних типів", — пише Тарнавський.

Ше чотирьох російських окупантів взято в полон.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили ворожі ЗРК "ТОР" та важку вогнеметну систему ТОС-1А “Солнцепьок" на Таврійському напрямку.

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