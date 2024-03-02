Сили оборони на Таврійському напрямку взяли в полон десятьох окупантів, ще 336 — знищили

ЗСУ знищили також 3 склади боєприпасів і ще 2 важливі об'єкти росіян.

За останню добу на Таврійському напрямку Сили оборони знищили 336 російських окупантів. Також десятеро російян здалися у полон.

Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загальні втрати ворога за минулу добу становлять: 336 осіб вбитими і пораненими, також 38 одиниць ворожої техніки. Зокрема, це 4 танки, 12 ББМ, 6 артсистем, 1 ПТРК, 4 засоби ППО, 10 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

Нейтралізовано або збито 258 БпЛА різних типів. Також ЗСУ знищили також 3 склади боєприпасів і ще 2 важливі об'єкти росіян. За останні дві доби взято в полон загалом 10 російських окупантів.