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Росіяни вдарили чотирма КАБами по Харківському району, четверо постраждалих

Під авіаудари потрапило село Бобрівка.

Увечері 25 червня російські війська вдарили щонайменше чотирма КАБами по с.Бобрівка Вільхівської громади Харківського району, відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Близько 16:50 окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами по с.Бобрівка Вільхівської громади Харківського району.

Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці".  Двох постраждалих чоловіків госпіталізували.

  • Увечері 24 червня російська армія вдарила по Харкову КАБами. 
  • 23 червня через російські обстріли постраждали 11 людей віком від 15 до 63 років. Один поранений перебуває у важкому стані. Загинув 73-річний чоловік.
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