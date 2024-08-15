Росіяни вбили одного і поранили трьох мирних мешканців на Сумщині (архівне фото)

Сьогодні, 15 серпня, російських острілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 147 вибухів.

Зокрема, внаслідок удару КАБами у Краснопільській громаді загинула 1 цивільна особа, отримали поранення 3 цивільні особи. Також громаду атакували дронами, ракетою, артилерією, мінометами та з танку.

По Глухівській та Новослобідській громадам російські військов вдарили КАБами, а по Хотінській - КАБами та ракетою.

Великописарівську та Білопільську громади росіяни атакували дрронами, артилерією та мінометами.

По Есманьській громаді російська армія била дронами та мінометами.

Середино-Будську та Свеську громади армія РФ атакувала дронами, Путивльську - мінометами, а Юнаківську - ракетою.