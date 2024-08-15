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Буданов повідомив пріоритети у обміні військовополонених

Також приділяється особлива увага питанню повернення всіх, хто був на "Азовсталі". 

Буданов повідомив пріоритети у обміні військовополонених
Оюмін полоненими. 31.05.2024
Фото: Офіс президента

В першу чергу Україна хоче повернути з російського полону всіх важкопоранених та тяжкохворих. 

Про це повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов, передає ТСН.

Потім у списку пріоритетів жінки та всі, хто знаходиться в полоні довгий термін. 

“Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо максимально докладати зусиль для повернення таких людей”, - наголосив Буданов. 

Також приділяється особлива увага питанню повернення всіх, хто був на "Азовсталі". 

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“Так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців, які потрапили в полон до і після початку повномасштабного вторгнення. Деякі люди знаходяться в полоні 10 років. Не будемо забувати про кримських татар та інші групи", – розповів Буданов.

Омбудсман Дмитро Лубінець також уточнив, що було ухвалено рішення про відкриття в кожному обласному центрі України представництва Координаційного штабу, щоб покращити комунікацію та щотижня проводити зустрічі з сім'ями військовополонених та розповідати про всі зусилля, які докладаються для їхнього повернення додому.

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