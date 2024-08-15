Ярослава Магучіх зробила донат у 500 тисяч гривень “Янголам Азову”

Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила черговий донат - цього разу патронатній службі “Азову”.
Про це повідомила голова патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.
“Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх”, - написала Толкачова.
Голова “Янголів Азову” повідомила, що ці кошти спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.
- Раніше українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам 1 млн гривень.
- Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. За перемогу українці нарахують 125 тисяч доларів призових. Магучіх раніше повідомила, що спрямує частину цих коштів на допомогу Силам оборони України, фонду психологічної підтримки і притулкам тварин.