Ярослава Магучіх зробила донат у 500 тисяч гривень “Янголам Азову”

Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила черговий донат - цього разу патронатній службі “Азову”.

Про це повідомила голова патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова.

“Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх”, - написала Толкачова.

Голова “Янголів Азову” повідомила, що ці кошти спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.