ГоловнаСуспільствоЖиття

Ярослава Магучіх зробила донат у 500 тисяч гривень “Янголам Азову”

Перед тим Магучіх задонатила зоозахисникам.

Ярослава Магучіх зробила донат у 500 тисяч гривень “Янголам Азову”
Олена Толкачова
Фото: Фейсбук Олени Толкачової

Українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила черговий донат - цього разу патронатній службі “Азову”.

Про це повідомила голова патронатної служби “Янголи Азову” Олена Толкачова. 

“Мене приємно вразило, коли просто ввечері я отримала повідомлення про донат у розмірі 500 тисяч від української олімпійської спортсменки Ярослави Магучіх”, - написала Толкачова.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Голова “Янголів Азову” повідомила, що ці кошти спрямували на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies