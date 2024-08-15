Магучіх пожертвувала мільйон гривень на допомогу українським зоозахисникам

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам 1 мільйон гривень.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила організація UAnimals.

Кошти надійшли на рахунок цієї організації та чотирьох притулків.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!» – пояснила легкоатлетка.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. За перемогу українці нарахують 125 тисяч доларів призових. Магучіх раніше повідомила, що спрямує частину цих коштів на допомогу Силам оборони України, фонду психологічної підтримки і притулкам тварин.