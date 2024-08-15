ГоловнаСпорт

Магучіх пожертвувала мільйон гривень на допомогу українським зоозахисникам

Українка переказала на благодійність частину призових за перемогу на Олімпійських іграх.

Магучіх пожертвувала мільйон гривень на допомогу українським зоозахисникам
Ярослава Магучіх із золотою медаллю Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG

Українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх переказала українським зоозахисникам 1 мільйон гривень.

Про це на своїй сторінці в Інстаграмі повідомила організація UAnimals.

Кошти надійшли на рахунок цієї організації та чотирьох притулків.

«Зараз в Україні дуже багато безпритульних тварин, і притулкам потрібна підтримка, щоб подбати про кожного. Крім фінансової та волонтерської підтримки, ви можете брати тварин із перевірених притулків у свої сім’ї, незалежно від породи. Мій кіт теж із притулку і теж безпородистий, але він найкращий у світі та мій улюблений стрибун. Тож якщо у вас є можливість врятувати тварину — врятуйте!» – пояснила легкоатлетка.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобула золоту медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. За перемогу українці нарахують 125 тисяч доларів призових. Магучіх раніше повідомила, що спрямує частину цих коштів на допомогу Силам оборони України, фонду психологічної підтримки і притулкам тварин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies