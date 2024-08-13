У тренерського штабу Руслана Ротаня закінчився контракт з УАФ

Під керівництвом Руслана Ротаня молодіжна збірна України провела 47 матчів, олімпійська збірна - 11 матчів, одного разу він був в. о. головного тренера національної збірної України.

У головного тренера олімпійської збірної України Руслана Ротаня та його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ. Руслан Ротань 28 грудня 2018 року був призначений головним тренером молодіжної збірної України.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“За цей час під керівництвом Руслана Петровича молодіжна збірна України провела 47 матчів. Також під керівництвом тренерського штабу Руслана Ротаня олімпійська збірна України зіграла 11 матчів. Ще одного разу Руслан Ротань зі своїми асистентами був виконувачем обов’язки головного тренера національної збірної України”, - нагадали в пресслужбі УАФ.

При цьому 15 футболістів, які дебютували в молодіжній збірній під час того, як її очолював Руслан Ротань, зіграли в національній збірній. Дев’ять із них були у складі збірної України на Євро-2024.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував Руслану Ротаню та його тренерському штабу за плідну роботу на чолі молодіжної та олімпійської збірних України.