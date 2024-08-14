"Реал" зіграє з "Аталантою" у матчі за Суперкубок УЄФА

У цьому матчі зустрінуться переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Сьогодні, 14 серпня, на Національному стадіоні у Варшаві відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА між тріумфатором Ліги чемпіонів мадридським "Реалом" та переможцем Ліги Європи італійською "Аталантою" (Бергамо).

Гра розпочнеться о 22:00.

"Реал" виграв Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі "Боруссію" (Дортмунд). "Аталанта" ж у фіналі Ліги Європи перемогла "Баєр".

Мадридці вже 8 разів брали участь у Суперкубках УЄФА і здобули 5 перемог, остання з яких була у 2022 році. А от їхній суперник дебютує в турнірі.

Це вже буде 49-й розіграш Суперкубку УЄФА. "Реал" лідирує за кількістю титулів разом із "Барселоною" та "Міланом" – команди виграли по п'ять фіналів турніру. Іспанія посідає перше місце за кількістю кубків – 16. Італія має дев'ять тріумфів у Суперкубку континенту.

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом "Реал". Ставки на перемогу мадридської команди Карло Анчелотті в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,57. Нічия оцінюється в 4,70. А показники на успіх "Аталанти" досягають рівня 6,40.

Нагадаємо, що минулого року УЄФА відібрав у Росії право прийняти матч за Суперкубок-2023. Поєдинок мав пройти у столиці Татарстану.