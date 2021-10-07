У Харкові звільнили заступника міського голови Семена Сироту

Виконуючим обов'язки директора Департаменту ЖКГ з 7 жовтня призначений Віталій Мірошник - перший заступник директора департаменту.

Семен Сирота звільнений з посади заступника харківського міського голови - директора Департаменту житлово-комунального господарства міста. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Як зазначається у повідомленні на сайті Харківської міськради, чиновник звільнений за власним бажанням.

Виконуючим обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства з 7 жовтня призначений Віталій Мірошник - перший заступник директора департаменту.

Нагадаємо, 19 серпня було звільнено з посади голову Харківської облради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні 1 млн гривень хабара.