Мажоритарщик від "Батьківщини" розповів, що голосуватиме за відставку Разумкова.

Народний депутат фракції "Батьківщина", мажоритарщик Антон Яценко, обраний по 200 округу Черкащини, буде голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Я особисто його вважаю злочинцем і буду голосувати. А бачили ці протести ("ФОПи") тривають вже рік... як раз через ту його поправку...", - сказав Яценко.

Нардеп також зазначив, що ніяких "нагород" за голосування йому не пропонували, а сам він не просив грошей на свій округ.

"Гроші всім потрібні - я пожартую... Однак, я не просив нічого на округ. Я ж в опозиції, мені ніхто нічого не дасть... На жаль, грошей нема", - додав Яценко.

Нагадаємо, Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради. 5 жовтня його відсторонили від ведення пленарних засідань, а після цього Рада запустила процес відкликання його з посади спікера.

Голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер, 7 жовтня. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.

Голосування за призначення нового спікера Ради та першого віцеспікера відбудеться в п'ятницю.