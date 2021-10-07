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Нардеп Яценко: "Мені ніхто гроші не пропонував"

Мажоритарщик від "Батьківщини" розповів, що голосуватиме за відставку Разумкова.

Нардеп Яценко: "Мені ніхто гроші не пропонував"
Фото: Прес-служба Антона Яценка

Народний депутат фракції "Батьківщина", мажоритарщик Антон Яценко, обраний по 200 округу Черкащини, буде голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.

Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Я особисто його вважаю злочинцем і буду голосувати. А бачили ці протести ("ФОПи") тривають вже рік... як раз через ту його поправку...", - сказав Яценко.

Нардеп також зазначив, що ніяких "нагород" за голосування йому не пропонували, а сам він не просив грошей на свій округ.

"Гроші всім потрібні - я пожартую... Однак, я не просив нічого на округ. Я ж в опозиції, мені ніхто нічого не дасть... На жаль, грошей нема", - додав Яценко.

Нагадаємо, Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради. 5 жовтня його відсторонили від ведення пленарних засідань, а після цього Рада запустила процес відкликання його з посади спікера.

Голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер, 7 жовтня. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.

Голосування за призначення нового спікера Ради та першого віцеспікера відбудеться в п'ятницю.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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