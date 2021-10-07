Народний депутат фракції "Батьківщина", мажоритарщик Антон Яценко, обраний по 200 округу Черкащини, буде голосувати за відставку спікера Дмитра Разумкова.
Про це він розповів журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.
"Я особисто його вважаю злочинцем і буду голосувати. А бачили ці протести ("ФОПи") тривають вже рік... як раз через ту його поправку...", - сказав Яценко.
Нардеп також зазначив, що ніяких "нагород" за голосування йому не пропонували, а сам він не просив грошей на свій округ.
"Гроші всім потрібні - я пожартую... Однак, я не просив нічого на округ. Я ж в опозиції, мені ніхто нічого не дасть... На жаль, грошей нема", - додав Яценко.
Нагадаємо, Разумков посварився з партією, яка делегувала його на посаду голови Верховної Ради. 5 жовтня його відсторонили від ведення пленарних засідань, а після цього Рада запустила процес відкликання його з посади спікера.
Голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер, 7 жовтня. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого віцеспікера відбудеться в п'ятницю.