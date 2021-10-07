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Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова

"Це не абсурд - це крах монобільшості".

Соболєв пояснив голосування "Батьківщини" за відставку Разумкова
Фото: Анна Стешенко

Депутат фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв розповів, чому депутати його політсили голосували за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Поки тут сидить парламентська більшість в складі "Слуг народу" і двох груп, тут нічого не зміниться", - заявив він журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Соболєв розповів, що напередодні мав розмову з Разумковим щодо порушення регламенту.

"Я вчора особисто підійшов до Разумкова, мої колеги з ним спілкувалися. Ми спитали: "є порушення регламенту, ви будете подавати до суду?" Він каже: "ні, я хочу, щоб ця ситуація була доведена до абсурду, я - за те, щоб було голосування в таких умовах", - зазначив Соболєв.

Він наголосив, що на його думку, Разумков - найбільш підготовлений політик для посади спікера, однак, коли ним керує монобільшість, його роблять "винним у всьому".

"Якщо брати і порівнювати Разумков, Стефанук іи Корнієнко... Ми чудово розуміємо, що Разумков і підготовлений набагато краще. Він мав хоч якісь поняття про моральність, честь... Але, вибачте, коли ним керує ця монобільшість... Виявляється, Разумков винуватий в усьому", - зазначив Соболєв.

Це не абсурд - це крах монобільшості", - сказав нардеп у відповідь на питання журналістів, чому його фракція все ж проголосувала "за цей абсурд".

При цьому Соболєв додав, що "Батьківщина" не голосуватиме за призначення головою Верховної Ради представника від "Слуги народу".

Нагадаємо, сьогодні Рада відкликала з посади спікера Разумкова. За віддали голоси 284 народні депутати. “Слуги народу” дали 215 голосів, ОПЗЖ – 0 , “Євросолідарність”, – 0, “Батьківщина” – 20, “Голос”, – 6, “Довіра” – 18, “За майбутнє” – 19, позафракційні – 6.

Коментуючи голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" та депутатськими групами, Разумков заявив, що в Раді "може з'явитися нова коаліція" - "СНБ".

Пізніше Разумков також розповів, що колеги йому пропонували оскаржити в суді порушення регламенту під час голосування за його відставку. "Я не буду цього робити. Я сподіваюсь, що наступний (спікер, - ред.) буде дотримуватися регламенту, як це робив я", - відповів Разумков. При цьому він зазначив, що "готовий повернутися, щоби робити те, що робив".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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