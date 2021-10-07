"Слуга народу" делегує Стефанчука на посаду глави Верховної Ради і Корнієнка – на віцеспікера

Голосування за нову президію відбудеться вже сьогодні.

Фракція "Слуга народу" делегує Руслана Стефанчука на посаду глави Верховної Ради і главу партії СН Олександра Корнієнка – на віцеспікера.

Про це за результатами засідання фракції повідомила в Telegram речниця СН Юлія Палійчук.

"Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду Першого заступника Голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка", – зазначила вона.

Голосування за призначення відбудеться сьогодні, після переви в роботі парламенту.

Вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Стефанчук є в шорт-листі кандидатів на посаду спікера ВР, але він не єдиний кандидат. Водночас Арахамія говорив, що голосування буде в п'ятницю, адже Апарату треба встигнути підготувати документи.

Нагадаємо, Дмитра Разумкова 284 голосами відправили у відставку з посади голови парламенту. "Слуги народу" дали 215 голосів.