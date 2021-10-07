Верховна Рада провела позачергове засідання, жодного законопроєкту не ухвалили (оновлено)

Верховна Рада відкрила позачергове засідання, на якому планувалося розглянути сім законопроєктів. Всі – в першому читанні.

У залі зареєструвалися 214 народних депутатів. Засідання веде перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Через брак депутатів у залі законопроєкти не нибрали голосів, тому Стефанчук вирішив його закрити і повернутися до питань пізніше.

"Враховуючи, що не набирають ці законопроєкти голосів, не хочеться, щоб ці законопроєкти були втрачені, як ви відноситесь до пропозиції закрити засідання?" – запропонував Стефанчук.

Після виступів депутатів засідання закрили.

Депутати мали розглянути законопроєкт №4038 "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення осучаснення та підвищення розмірів пенсій". Він передбачає, що індексація здійснюється за нормами, що діяли до 2014 року, а також проведення щорічного березневого перерахунку пенсій з урахуванням не менш ніж 80% показника зростання середньомісячної зарплати за минулий рік, пояснив голова регламентного підкомітету парламенту Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет".

Друге питання – 4041 "Про внесення змін до статті 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо встановлення розміру мінімальної пенсії за віком на рівні мінімальної зарплати".

Документ встановлює розмір пенсії за віком на рівні мінімальної зарплати, яка нині становить 6000 гривень.

Також у першому читанні мали розглянути законопроєкт 2810, який скасовує положення законодавства, що передбачають збільшення пенсійного віку для виходу на пенсію за пільгами та на пенсію за вислугою років.

Законопроєкт 5605 уточнює порядок виплати пенсій і передбачає вибір способу сплати і доставки пенсії винятково за розсудом пенсіонера.

Законопроєкт 4031 стосується постраждалих від Чорнобильської катастрофи і передбачає, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсій та інших доходів, а максимальний розмір такої пенсії не може перевищувати десяти фактичних прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Законопроєкт 4566 встановлює мінімальний розмір пенсії за віком на рівні прогнозного фактичного розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Законопроєкт 5605 передбачає, що дітям війни до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги виплачується підвищення у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни.