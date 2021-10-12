"Київблагоустрій" демонтував самовільно встановлений паркан довкола історичного будинку на вул. Тургенєвська, 22. Мова йде про будівлю XIX століття, яка не має статусу об'єкту культурної спадщини, але внесена до переліку об'єктів, що підпадають під додатковий захист.
На сторінці комунального підприємства у Facebook повідомили, що будинок обнесли парканом для подальшого проведення будівельних робіт.
На початку вересня, коли на Тургенєвській з’явилась будівельна техніка, місто зупинило проведення робіт. Законність проведення будівельних робіт на вказаній ділянці визначить поліція.
Будинок на Тургенєвській, 22 відомий також як садиба Маліна. Це остання дерев'яна споруда, що лишилася на цій вулиці. Її було зведено на замовлення міщанина Василя Маліна наприкінці XIX століття.