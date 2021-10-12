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"Київблагоустрій" демонтував паркан довкола історичної будівлі на вул. Тургенєвська

Цей будинок не має статусу об'єкта культурної спадщини, однак внесений до списку тих, що підпадають під додатковий захист. 

"Київблагоустрій" демонтував самовільно встановлений паркан довкола історичного будинку на вул. Тургенєвська, 22. Мова йде про будівлю XIX століття, яка не має статусу об'єкту культурної спадщини, але внесена до переліку об'єктів, що підпадають під додатковий захист.

Фото: Київблагоустрій

На сторінці комунального підприємства у Facebook повідомили, що будинок обнесли парканом для подальшого проведення будівельних робіт. 

Фото: Київблагоустрій
Фото: Київблагоустрій
"Дозвільні документи на тимчасове порушення благоустрою та встановлення огорожі до комунального підприємства “Київблагоустрій” не надходили. На вимоги припису інспектора благоустрою прибрати конструкцію самостійно — власник не відреагував", – йдеться у повідомлення. 

На початку вересня, коли на Тургенєвській з’явилась будівельна техніка, місто зупинило проведення робіт. Законність проведення будівельних робіт на вказаній ділянці визначить поліція.

Будинок на Тургенєвській, 22 відомий також як садиба Маліна. Це остання дерев'яна споруда, що лишилася на цій вулиці. Її було зведено на замовлення міщанина Василя Маліна наприкінці XIX століття. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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