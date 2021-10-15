Квіти - яскраві емоції без слів

Чи знали ви, що квіти відповідають за позитивні емоції: вони викликають щасливі почуття, підвищують задоволеність і впливають на соціальну поведінку, час подарувати букет собі або дорогому для вас людині.

Вирази почуття за допомогою троянд

Купити троянди в стильному оформленні в магазині Dicentra завжди вигідно і зручно. Керуючись правилами складання букетів та квіткових композицій, а також вашими побажаннями і тематикою свята, флористи модного бутика Dicentra готові створити для вас квітковий шедевр менше ніж за півгодини.

Багато хто вибирає на подарунок саме троянди, однак дуже важливо при виборі знайти потрібний відтінок композиції:

Рожеві троянди - підносять в більшості випадків для вираження симпатії, також такий букет можна подарувати щоб подякувати людини;

Білі троянди - знак закоханості і невинності, такі троянди без проблем можна комбінувати з іншими квітами або трояндами більш яскравих рожевих відтінків, також білі троянди вибирають в основному для подарунка на весілля або для букета нареченої;

Помаранчеві троянди - висловлюють підтримку і захоплення, їх найчастіше підносять на знак подяки, троянди персикового відтінку вибирають в основному для прикраси святкових залів;

Червоні троянди - говорять про любов і романтику, їх краще дарувати дружині, або коханої. Для пропозиції руки і серця, молоді люди часто вибирають букети з 101 троянди;

Дивуйте своїх рідних, друзів, близьких і знайомих даруючи їм яскраві, незвичайні букети. Для дівчат, букет квітів - це завжди подія, яке наповнене неповторним значенням.Вибрати елегантний букет троянд ви зможете в сучасному бутіку Dicentra, а особливо варто вибрати букет 101 троянда у Києві в найрізноманітніших відтінках. При виборі квіткового подарунка також варто враховувати сорт троянд, для більш романтичного подарунка варто вибирати троянди на довгих стеблах і великими бутонами.

Переваги магазину Dicentra:

100% гарантія свіжих квітів;

Яскраві букети, квіткові композиції створюють флористи-дизайнери;

Доставимо 24/7 і в точний час, а також експрес-доставка;

Безкоштовна доставка від 500 гривень

Чудові події, які супроводжують квіти:

Перше побачення;

Пропозиція руки і серця;

Весілля;

Народження дітей;

Річниці спільного життя

Не важливо скільки ви витратили грошей на букет, важливо лише те, що обраний вами букет буде радувати свого власника і нагадувати про вашу увагу до нього.