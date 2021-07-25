NASA вибрало ракету Маска для запуску міжпланетної станції, яка буде вивчати супутник Юпітера

Американське космічне агентство NASA вибрало надважку ракету-носій Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска для запуска в космос нової міжпланетної станції Europa Clipper, яка буде вивчати крижаний супутник Юпітера Європу.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск Europa Clipper заплановано на жовтень 2024 року.

Спочатку планувалося, що станцію відправлять в космос за допомогою ракети-носія SLS (Space Launch System), але через проблеми при розробці ракети агентство відмовилось від SLS. Після цього NASA розпочало пошук іншої ракети-носія серед космічних компаній. 23 липня агентство оголосило, що обрало ракету надважкого класу Falcon Heavy.

Запуск повинен відбутися в жовтні 2024 року з стартового комплексу в Космічному центрі імені Кеннеді. Загальна сума пускового контракту склала близько 178 мільйонів доларів. Очікується, що після запуску станція здійснить гравітаційний маневр у Марса в лютому 2025 року, біля Землі - в грудні 2026 року і прибуде до Юпітера в квітні 2030 року.

Europa Clipper займатиметься дослідженнями Європи - великого крижаного супутника Юпітера з глобальним підповерхневим океаном, який зберігається в рідкому вигляді завдяки приливні силам зі сторони газового гіганта. Через тріщини в корі на супутнику неодноразово спостерігалися гейзери, а на його дні можуть йти гідротермальні процеси, які здатні створити сприятливі умови для розвитку мікробіологічної життя.

Апарат картографує поверхню Європи, визначить склад і товщину крижаної кори, а також склад і властивості океану.