В Україні від ковіду померли 538 людей за добу - найбільше з початку пандемії

У понеділок, 18 жовтня, в Україні підтвердили 15 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих учора 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що вчора зафіксовано 538 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. Це найвищий добовий показник смертності від початку пандемії.

19 жовтня до лікарень потрапили 2 852 хворих, 7 776 українців одужали від ковіду.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 660 273 особи, одужали від коронавірусу 2 337 194 людини, від ускладнень захворювання померли 61 348 пацієнтів.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус ЄС планує виключити Україну зі списку країн "зеленої зони".