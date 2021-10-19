Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні від ковіду померли 538 людей за добу - найбільше з початку пандемії

Учора підтвердили понад 15,5 тис. випадків коронавірусу.

В Україні від ковіду померли 538 людей за добу - найбільше з початку пандемії
Фото: facebook/Юрій Рильчук

У понеділок, 18 жовтня, в Україні підтвердили 15 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих учора 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що вчора зафіксовано 538 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. Це найвищий добовий показник смертності від початку пандемії.

19 жовтня до лікарень потрапили 2 852 хворих, 7 776 українців одужали від ковіду.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 660 273 особи, одужали від коронавірусу 2 337 194 людини, від ускладнень захворювання померли 61 348 пацієнтів.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус ЄС планує виключити Україну зі списку країн "зеленої зони".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також