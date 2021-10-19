В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень

Нові правила передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, запроваджені через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Нові правила передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

"Для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку “Дія”. Підходить як “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і “зелений” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, COVID-сертифікат на підставі одужання хоч і передбачений в додатку “Дія”, та наразі перебуває на етапі тестування.

"Отримання паперової довідки (про те, що людина перехворіла COVID-19 - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в “Дії”, коли він стане доступним", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ також уточнили, що наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - зазначили у міністерстві.

Там також уточнили, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.