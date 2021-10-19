Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень

Нові правила передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
Фото: lublin112.pl

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень, запроваджені через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Нові правила передбачають можливість поїздки між регіонами лише для осіб, які мають COVID-сертифікат або довідку про вакцинацію.

"Для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку “Дія”. Підходить як “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і “зелений” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, COVID-сертифікат на підставі одужання хоч і передбачений в додатку “Дія”, та наразі перебуває на етапі тестування. 

"Отримання паперової довідки (про те, що людина перехворіла COVID-19 - ред.) наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в “Дії”, коли він стане доступним", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ також уточнили, що наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

"Осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини. Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації", - зазначили у міністерстві.

Там також уточнили, що громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

"Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, 11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також