Росія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 в окупованому Криму

Окупаційна влада Криму ввела на території півострова обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

В постанові російських держорганів сказано, що обов'язковій вакцинації в окупованому Криму підлягають співробітники закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, торгівлі (в тому числі доставки), харчування, побутових послуг, салонів краси, фітнесцентрів.

Також мають вакцинуватися співробітники фінансових організацій, пошти, центрів надання адміністративних послуг, житлово-комунального господарства та енергетики, театрів, кінотеатрів, концертних залів тощо.

Підприємства зобов'язані до 15 листопада зробити щонайменше 80% своїх працівників перше щеплення, до 20 грудня - друге.

Рішення ухвалене на фоні рекордного стрибка захворюваності в Криму.

Україна не має достовірної статистики про ситуацію з COVID-19 на окупованій території, але, за російськими даними, 18 жовтня там зареєстрували найбільшу добову кількість випадків хвороби за весь час пандемії. Протягом доби в Криму нібито виявили 604 випадки коронавірусної хвороби, 17 людей померли.

Станом на середину жовтня в Криму хворими на ковід було заповнено 88% лікарняних ліжок.

Нагадаємо, що на вільній території України обов'язкова вакцинація передбачена тільки для працівників освіти та державних органів влади. Завантаженість ліжок з киснем в середньому по Україні становить 63,8%, у сусідній з Кримом Херсонській області - 70,6%.