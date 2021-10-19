Україна на цьому тижні поб'є рекорд за новими випадками COVID-19, - KSE

Київська школа економіки прогнозує, що Україна вже на цьому тижні поб'є добовий рекорд за новими випадками COVID-19.

Про це на брифінгу в вівторок розказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Сьогодні ми маємо новий рекорд зі смертності, це 538 померлих за добу. Це абсолютний максимум, який Україна спостерігала за всю пандемію. Варто додати, що це можуть бути довнесені дані за чотири дані", - сказав Ганиченко, порадивши з обережністю ставитися до цих показників.

"Ми очікуємо на цьому тижні з тієї ж причини нові рекорди і за кількістю виявлених випадків. Завтра-післязавтра Україна може показати більше 20 з половиною тисяч виявлених випадків, що буде новим абсолютним рекордом. І частково це пов'язано з тим, що був вплив вихідних днів - буде довведення даних", - сказав він.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.